Halep Valisi, terör örgütü PYD/SDG'nin Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivillerin çevresine ateş açtığını söyledi

Suriye'nin Halep İli Valisi Azzam el-Garip, terör örgütü PYD/SDG'nin Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivilleri engellemek için sivil halkın çevresine ateş açtığını belirterek, saldırıyı kınadı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan açıklamasında Garip, terör örgütü PYD/SDG'nin sivil halka yönelik işlediği suçları ve sivillerin Halep'in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinden Suriye ordusu tarafından ilan edilen güvenli geçişten geçmelerini engelleme girişimlerini en güçlü şekilde kınadığını kaydetti.

Garip, PYD/SDG mensuplarının Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivilleri engellemek için sivil halkın çevresine ve havaya ateş açtığını, bu suçun özellikle sivillerin korunmasını garanti eden uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu aktardı.

Halep Valiliğinin halkın emniyetini sağlamak için tüm tedbirleri almaya çalıştığını belirten Garip, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ihlallerden SDG'yi tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası toplumu, insani yardım ve insan hakları örgütlerini sorumluluklarını üstlenmeye ve bu uygulamaları durdurmak, sivillerin herhangi bir tehdit veya baskı olmaksızın güvenli geçişini sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."