Haberler

Halep'te PKK/YPG Saldırısında 1 Asker Öldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Halep ilinde PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı ve 2 asker rehin alındı. Saldırının ardından Suriye ordusu bölgeye askeri takviye gönderdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye ordusuna ait bir araca düzenlenen saldırıda 1 asker öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda, 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı ve 2 asker rehin alındı.

Saldırının ardından Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin çevresine askeri takviye birlikleri gönderdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Jose Mourinho'dan Ali Koç cevabı: Seçimi kazanamamasına üzüldüm

Kendisini gönderen Ali Koç'un seçimi kazanamamasına dediği şey olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Nagehan Alçı'dan eski eşi ROK için sürpriz paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.