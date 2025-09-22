Halep'te PKK/YPG Saldırısında 1 Asker Öldü
Suriye'nin Halep ilinde PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı ve 2 asker rehin alındı. Saldırının ardından Suriye ordusu bölgeye askeri takviye gönderdi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye ordusuna ait bir araca düzenlenen saldırıda 1 asker öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda, 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı ve 2 asker rehin alındı.
Saldırının ardından Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin çevresine askeri takviye birlikleri gönderdi.
