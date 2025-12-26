Haberler

Suriye'de güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik mensubu yaralandı. Olayın failleri henüz tespit edilemedi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik mensubu yaralandı.

Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracına Halep'in doğusundaki Rakka yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracında bulunan 4 kişi yaralandı.

Güvenlik birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
