Suriye'de güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik mensubu yaralandı.
Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracına Halep'in doğusundaki Rakka yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracında bulunan 4 kişi yaralandı.
Güvenlik birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
