Halep'teki "Bizi Birleştiren Hikayeler" iftarı farklı kesimleri bir araya getirdi

Suriye'nin Halep kentinde faaliyet gösteren "Suriye- Suriye Diyaloğu" girişimi, düzenlediği iftar programıyla farklı dini ve etnik toplulukları bir araya getirdi.

Halep'teki Kilden Kilisesi'nde gerçekleştirilen "Bizi Birleştiren Hikayeler" etkinliğinde katılımcılar, Suriye folkloru ile çeşitli mezhep ve toplulukların tarihi ve kültürel mirasını konu alan sunumlar yaptı.

İftar sonrası buluşmada, Ermeni, Çerkes, Süryani ve Kürt toplumlarının temsilcileri kendi geleneklerini ve kültürel miraslarını paylaştı.

Girişimin gönüllülerinden Nebil Şeyh Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Suriye toplumunun farklı bileşenleri arasında yakınlaşmayı güçlendirmek ve iletişim köprüleri kurmak olduğunu söyledi.

Bir süredir Halep'te çeşitli topluluklarla ortak faaliyetler yürüttüklerini belirten Ömer, barış kültürünü yaygınlaştırmak ve karşılıklı tanışmayı artırmak amacıyla oturumlar, buluşmalar ve eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla Suriyelileri ortak bir iftar sofrasında buluşturma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Ömer, etkinliğin bu yıl Hristiyanların oruç dönemine de denk gelmesinin programa ayrı bir anlam kattığını vurguladı.

Girişimin koordinatörlerinden Sulafe Halil, etkinliğin amacının Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve diğer topluluklar arasında kültürel etkileşimi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Halil, sanatın ortak bir dil olduğunu, her kesimin kültürünü, tarihini ve mirasını sanat yoluyla ifade etmesinin toplumsal diyaloğa katkı sunduğunu ifade etti.

Etkinlikte katılımcılar, kendi kültürel geçmişlerini ve toplumsal hafızalarını sanat aracılığıyla paylaştı, ortak yaşam ve barışın inşasına vurgu yaptı.

Grup üyelerinden Karo Herabidyan ise "Biz Suriye toplumunun asli ve temel bir parçasıyız. Bu katılımımızla Ermeni mirasını sevgi ve gururla tanıtmaya özen gösterdik." dedi.