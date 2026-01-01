Haberler

Suriye'nin Halep Kentinde Polis Devriyesine Canlı Bomba Saldırısı: 1 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep kentinde bir intihar bombacısının polis devriyesini hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, birçok güvenlik görevlisi yaralandı.

ŞAM, 1 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bombalı intihar saldırısının ardından olay yerini kontrol eden insanlar, 1 Ocak 2026.

Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Halep kentinin Bab el-Ferec bölgesinde bir intihar bombacısının polis devriyesini hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, iç güvenlik güçlerinden çok sayıda kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor