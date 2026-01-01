Suriye'nin Halep Kentinde Polis Devriyesine Canlı Bomba Saldırısı: 1 Ölü

ŞAM, 1 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bombalı intihar saldırısının ardından olay yerini kontrol eden insanlar, 1 Ocak 2026.

Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Halep kentinin Bab el-Ferec bölgesinde bir intihar bombacısının polis devriyesini hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, iç güvenlik güçlerinden çok sayıda kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)