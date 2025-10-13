Halep Başkonsolosu Cengiz, Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti
Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Halep ile Şanlıurfa arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Başkonsolos Cengiz ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Valiliği ziyaret eden Cengiz, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.
Şanlıurfa ile Halep arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, sınır bölgesindeki kentin stratejik konumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Cengiz daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.
Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
