Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari Mustafa Ç'yi (29), Şekere Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.