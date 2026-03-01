Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
İslahiye ilçesinde, yağma suçundan 13 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek