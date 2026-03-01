Haberler

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

İslahiye ilçesinde, yağma suçundan 13 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İslahiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan hakkında 13 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanA.C.Ö'yü ilçede saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

