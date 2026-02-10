Haberler

Sarıgöl'de polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan R.S., devriye sırasında polisten kaçmaya çalıştı. Ayan Mahallesi'nde bir binanın çatısına çıkan firari, polis tarafından ikna edilerek indirildi ve cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Polis ekipleri, devriye görevi sırasında gördükleri, hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S'yi durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan R.S. Ayan Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilen firari hükümlü, emniyete götürüldü.

R.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
Haberler.com


