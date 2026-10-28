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Hakkari Yüksekova'da şarampole devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dilimli Barajı yakınlarında kontrolden çıkan 04 DD 343 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta sıkışan 2 kişi, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yüksekova-Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 DD 343 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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