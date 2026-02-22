Haberler

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik, iftarda kurum amirleri ve STK temsilcileriyle buluştu

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik, iftarda kurum amirleri ve STK temsilcileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Ali Çelik, düzenlenen iftar programında kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek veda konuşması yaptı. Çelik, kentteki sorunları çözme iradesini vurgulayarak, iyi insan olmanın önemine dikkati çekti.

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikçe öğretmenevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftarın ardından konuşan Çelik, kentten güzel duygularla ayrılacağını söyledi.

Hayatta herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Çelik, 7 yaşında başladığı ilk işinde sabah kahvehaneyi açarak ocağın altını yaktığını anlattı.

Hayat yolculuğu boyunca alın teriyle birçok farklı görev üstlendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"En son bu görevi yapıyoruz. Al bayrak altında insanımıza hizmet etme anlayışıyla bir araya geldiğim siz değerli dostlarıma, mesai arkadaşlarıma ve yol yürüdüğüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Burada herkeste şunu gördüm. Kentimizdeki birçok sorunu çözme iradesini sahada hep birlikte ortaya koyduk. Bunun çaba ve gayreti dışında hiçbir hedefimiz olmadı. Hayatta ulaşabileceğimiz en iyi yer iyi insan olmaktır. Rab'bim hepimize iyi insan olmayı nasip etsin. Burası iyi insanların memleketi. Hepimizin bu iyiliği büyütmesi lazım. Yaşattığınız her türlü iyilik için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bende bir hak varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal ediniz."

Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ise mesleki anlamda Çelik'ten çok şey öğrendiklerini belirterek, sağladığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'da Çelik'e kentte yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, doğruluk, adalet ve güvenilirliğin her şeyden önemli olduğunu, Çelik'in görev süresi boyunca bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

Çelik'in katılımcılarla vedalaştığı programa, Yüksekova 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, kadın kooperatiflerinin yöneticileri ile kanaat önderleri de katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, saldırmadan önce bir kez daha masaya oturuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

Tehlike çok büyük, 120 binden fazla kişi hastanenin yolunu tuttu
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...

Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Hayranları ekran başına! Senaristi yayınlanacağı tarihi açıkladı