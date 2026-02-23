Haberler

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik için uğurlama programı düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik için uğurlama programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcılığına atanmasının ardından düzenlenen programla uğurlandı. Çelik, kentte geçen dönemini değerlendirerek destek verenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, düzenlenen programla kentten uğurlandı.

Valilik önünde düzenlenen programda konuşan Çelik, uğurlamaya gelen herkese teşekkür ederek, kentte görev yaptığı süre boyunca bölgeden hep emin olduğunu söyledi.

Kentte hep iyilik gördüğünü belirten Çelik, "Binlerce dua alarak bu emin kentten bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Fiziken ayrılıyoruz. Hakkarili bir gencimiz, 'Hakkari'den bir vali gitmiyor, Hakkarili bir vali Ankara'ya gidiyor' diye yazmıştı. Gerçekten o halaylarda el ele tutuşarak, taziyede, sıkıntıda, mutlulukta, acımız ve hüznümüzü paylaşarak bir ve beraber olduk." dedi.

Kentin her anlamda kenetlenmeye ihtiyacının olduğunu dile getiren Çelik, "Sağ olun hepiniz destek verdiniz. Hakkari demek iyilik, güzellik ve emin kent demek. 27 yıldır devletin birçok kademesinde çalıştım. Beraber yaşadık, beraber zorluklara katlandık. İyilikler, güzellikler hep sizinle olsun. Rabb'im kentimizi, ülkemizi bütün kötülüklerden korusun. Birlik olun, iyiliklerden yana olun. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

Çelik, daha sonra uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir

Harita üzerinden uyardı: Fay hareketli, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur
Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

153 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı