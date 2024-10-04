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Hakkari Üniversitesi ve Beba Vakfı'ndan Kadın Girişimciler İçin İş Birliği

Hakkari Üniversitesi ve Beba Vakfı'ndan Kadın Girişimciler İçin İş Birliği
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Hakkari Üniversitesi ile Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı arasında, kadın girişimcilere yönelik eğitim programları düzenlemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile girişimcilik, inovasyon, iş modeli geliştirme ve liderlik konularında eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Hakkari Üniversitesi ile Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı, arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen programda iş birliği protokolünü Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve vakfın kurucu ortağı Ümran Beba imzaladı.

Kent genelindeki kadın girişimcilere girişimcilik, inovasyon, iş modeli geliştirme, mentörlük ve liderlik gibi konularda eğitimler verilmesi hedeflenen protokol kapsamında sertifika programları, kurslar, seminerler, paneller ve ulusal düzeyde sempozyumlar düzenlenmesi amaçlanıyor.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Can Yılmaz ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Genel Sekreter Senar Hatim, üniversitenin akademik personeli ile Hakkari Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu Başkanı Berivan Tuncer katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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