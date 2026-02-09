Haberler

Hakkari'de karların erimesiyle akmaya başlayan şelaleler dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelaleler ve yüksek kesimlerde oluşan sis tabakası, dronla görüntülendi. Balkaya Dağları eteklerindeki üç şelale, göz alıcı manzaralar sunuyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelaleler ile yüksek kesimlerde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi.

Balkaya Dağları eteklerindeki sarp kayalıklarda kar ve yağmurdan beslenen üç şelale, son günlerde karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

Metrelerce yükseklikten akan şelaleler, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzaralar oluşturuyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde oluşan sis tabakası ve şelaleler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret

Kayyum atanan Türkiye'nin dev döner zinciri satışa çıkarıldı
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru