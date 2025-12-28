Şemdinli–Derecik kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli–Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde oldukları ifade edildi.

Açıklamada, sahada görev yapan ekiplerin yolun durumunu aralıksız takip ettiği, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ile ilgili birimlerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtilerek, "Hava şartlarının normale dönmesi ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak. Gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak" denildi.

Yetkililer, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça söz konusu güzergahı kullanmamalarını istedi.