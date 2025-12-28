Haberler

Şemdinli–Derecik kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasındaki kara yolu, güvenlik amacıyla geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli–Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde oldukları ifade edildi.

Açıklamada, sahada görev yapan ekiplerin yolun durumunu aralıksız takip ettiği, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ile ilgili birimlerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtilerek, "Hava şartlarının normale dönmesi ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak. Gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak" denildi.

Yetkililer, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça söz konusu güzergahı kullanmamalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Ermenistan Başbakanı Paşinyan davul çalarken görüntülendi

Onu daha önce böyle görmediniz! Sahneye çıktı, bagetleri eline aldı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç