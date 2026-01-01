Hakkari'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araçtaki 12 kişi kurtarıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar sebebiyle yolda mahsur kalan 12 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçların güvenle ilçe merkezine ulaşması sağlandı.
İlçenin Yolgeldi Mahallesi'nde minibüs ve iki pikaptaki 12 kişi, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Araçlarda bulunanların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Yolu açarak hızla bölgeye giden ekipler, araçların güvenli şekilde ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.
Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel