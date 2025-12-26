Haberler

Hakkari'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı Yüksekova Efeler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına ait garaj bölgesinde yaralı puhu bulundu.

Jandarma, puhuyu tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Koruma altına alınan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
