Hakkari'de yola düşen kaya parçası kaldırıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası kara yoluna düştü. Karayolları ve trafik ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırılan kaya parçası sonrası, bölgedeki trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sanayi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önleminin ardından kaya parçası iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.
Kaya parçasının düştüğü şeridin toprak kayması riski nedeniyle kapatıldığı noktada trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz