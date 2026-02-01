MSB: Hakkari'de 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.