Hakkari'de Tefecilik Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
Hakkari'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan E.T., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, tefecilik faaliyetlerine dair detaylar paylaşıldı.
Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde E.T'nin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel