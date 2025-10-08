Haberler

Hakkari'de Tefecilik Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Hakkari'de Tefecilik Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan E.T., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, tefecilik faaliyetlerine dair detaylar paylaşıldı.

Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde E.T'nin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Günlerdir gözaltındaydı! Cehennem Necati hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
Barcelona'dan tesisleri kullanmak isteyen İsrail takımına cevap

Dünya devi, kulüp tesislerini kullanmak isteyen İsrail'e rest çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.