Hakkari'de Tefecilik Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde E.T'nin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.