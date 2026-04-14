Hakkari'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Hakkari'nin Sümbül Dağı'nda yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu meydana gelen çığ düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çığ, toz bulutu şeklinde Zap Suyu'na kadar ulaştı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı