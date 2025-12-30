Çukurca'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde artan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaşanan buzlanma, sürücüler ve vatandaşlar için zorlu anlara neden oldu. Yetkililer, bu duruma karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede yaşanan buzlama nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, belediye ekipleri mahalle yollarında, kamu kurumlarının çevresinde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel