Haberler

Çukurca'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde artan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaşanan buzlanma, sürücüler ve vatandaşlar için zorlu anlara neden oldu. Yetkililer, bu duruma karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede yaşanan buzlama nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, belediye ekipleri mahalle yollarında, kamu kurumlarının çevresinde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı