Sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişiye kar nedeniyle 3 saatte ulaşıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Meşeli mezrasında aynı aileden 12 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şikayetiyle yardım istedi. Yola çıkan 3 ambulans, kar kalınlığını 1 metreyi bulan bölgede karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan kişileri hastaneye kaldırdı.

Şemdinli'de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Şemdinli'de, gece geç saatlerde, ilçeye 15 km uzaklıktaki Bağlar köyü Meşeli mezrasındaki aynı aileden 12 kişi, baş dönmesi ve kusma şüphesiyle 112'yi arayıp yardım istedi. 3 ambulans, karla mücadele ekipleriyle birlikte yola çıktı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, ekipler yoğun çalışma yürüttü. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ambulanslar, mezraya ulaşıp zehirlenen 12 kişiyi alıp, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor.Bağlar köyü muhtarı Azad Çiftçi, "Köyümüze bağlı Meşeli mezrasında soba zehirlenmesi ihbarını aldık. Durumu hemen yetkililere bildirdik ve bölgeye Özel İdare ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasının ardından 12 kişi güvenli bir şekilde ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.