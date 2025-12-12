Haberler

Çukurca'da sirk gösterisi yapıldı

Çukurca ilçesinde Maximum Sirki'nin düzenlediği gösteride akrobasi, ilizyon ve palyaço şovları izleyicilerden tam not aldı. Gösteriyi kalabalık bir öğrenci grubu takip etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sirk gösterisi düzenlendi.

Doğu Anadolu turu kapsamında ilçeye gelen Maximum Sirki ekibi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gösteri sundu.

Akrobasi şovları, ilizyon gösterileri ve palyaço şovlarının yer aldığı gösteri izleyicilerin beğenisini kazandı.

Gösteriyi çok sayıda öğrenci izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
