Hakkari'de Şap Hastalığına Rağmen Kurban Kesiminde Engel Yok

Hakkari'de Şap Hastalığına Rağmen Kurban Kesiminde Engel Yok
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Hakkari'de görülen şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler için engelleyici bir karar olmadığını duyurdu. Aşılama yapılan hayvanların kesilmesinde de herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtildi.

Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlere yönelik engelleyici bir kararın olmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından tedbir amaçlı bazı kararların alındığı anımsatıldı.

Bu kararların kamuoyuyla paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan kararlarda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban kesimlerine yönelik bir engelleyici karar bulunmamaktadır. Hastalık çıkan yerler haricinde kurban için hayvanların kesimleri ilçe dışına çıkarılmadan belirtilen tedbirler alınarak yapılabilir. Ayrıca, şap hastalığıyla mücadele amaçlı yapılan aşılama, insan sağlığı açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Aşılanan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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