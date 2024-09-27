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Hakkari'de Okul Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'de Okul Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Düzenlendi
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Hakkari'de 'Okul Sağlığı ve Güvenliği' toplantısında öğrencilerin güvenliği ve eğitim süreçleri konuşuldu. Vali Ali Çelik, 1800 öğretmen ataması yapılacağını ve burs desteği sağlanacağını açıkladı.

Hakkari'de 2024-2025 yılı "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmeleri ve eğitimlerini huzur içinde sürdürebilmelerine ilişkin güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıya katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca kente yaklaşık 1800 öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.

Eğitim konusunda tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Çelik, kentte 400 ve üzerinde puan olan öğrencilere burs desteği sağladıklarını ifade etti.

Çocukların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Çelik, bunun için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da eğitimdeki çalışmalar hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.

Çelik'in katılımcıların taleplerini dinlediği toplantıya Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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