Hakkari'de öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit meslektaşları için yürüyüş yaptı.

Yüksekova'da Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, şehit olan meslektaşlarının fotoğraflarını taşıyarak, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda mesleğe başlayan öğretmenler yemin etti.

24 Kasım temalı sinevizyon gösteriminin ardından şiirlerin okunduğu programda başöğretmenlere Kaymakam Mustafa Akın tarafından plaket takdim edildi.

Çukurca

Çukurca ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, ilçe meydanına kadar yürüdü.

Öğretmenler, yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile şehit Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğraflarını taşıdı.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı konferans salonunda devam etti.

Şiirlerin okunduğu programda sinevizyon gösterimi yapıldı, mesleğe başlayan öğretmenler yemin etti.

Programa Vali yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkan Vekili Hasan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Üsteğmen Okan Tekiner, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
