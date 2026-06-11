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Hakkari'de elektronik atıklardan hazırlanan ürünler sergilendi

Hakkari'de elektronik atıklardan hazırlanan ürünler sergilendi
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Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi'nde geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla açılan sergide, öğrencilerin elektronik atıklardan hazırladığı ürünler sergilendi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, çevre bilincinin küçük yaşlardan kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Hakkari'de Sümbül Anadolu Lisesi'nde geri dönüşüm bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla bir sergi açıldı.

Sergide öğrencilerin elektronik atıklardan hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Çelik, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazif Tatlı, şube müdürleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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