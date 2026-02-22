Haberler

HAKKARİ-Çukurca kara yolunda minibüs devrildi: 4 yaralı

Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, minibüsün takla attığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAKKARİ- Çukurca kara yolunda, minibüsün takla attığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden 27 LB 423 plakalı minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

