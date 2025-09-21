Haberler

Hakkari'de Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari Belediyesi, görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Dağgöl, Gazi, Pehlivan ve Merzan mahallelerinde yıkım işlemlerine başladılar.

Hakkari Belediyesinin, kentteki metruk binaların yıkımına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların şikayeti üzerine Dağgöl, Gazi, Pehlivan ve Merzan mahallelerinde görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan binaları yıkmak için çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu mahallelerdeki metruk yapıları iş makineleriyle yıktı.

Kent genelinde tespit edilen diğer metruk yapılar için de yıkım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

