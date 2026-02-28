Haberler

Hakkari'de maden ocağındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti

Hakkari'de bir maden ocağındaki galeride yapılan tahkimat sırasında dikmenin üzerine düştüğü işçi hayatını kaybetti.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında bulunan bir maden ocağındaki galeride çalışan 38 yaşındaki İdris Artuç, tahkimat yapıldığı sırada devrilen dikmenin altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede Artuç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Artuç'un cenazesi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

