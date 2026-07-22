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Cilo Dağı'nda yaşamını yitiren dağcı, Bursa'da toprağa verildi

Cilo Dağı'nda yaşamını yitiren dağcı, Bursa'da toprağa verildi
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Hakkari Cilo Sat Dağı'nda tırmanışta kaybolan emekli astsubay Yüksel Işık'ın cansız bedeni 5. günde bulundu. Bursa'da askeri törenle toprağa verildi.

HAKKARİ'de Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi'ne tırmanışında kaybolan ve arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni bulunan emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık (61), Bursa'da askeri törenle toprağa verildi.

Bursa'dan Hakkari'ye giden 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Dağcılardan biri dönerken, tek başına zirve tırmanışını sürdüren Yüksel Işık'tan bir süre sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak dağcılık ve benzeri sportif faaliyetlerin yasaklandığı bölgede, arama çalışmalarının 5'inci gününde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra iple asılı kaldığı belirlenen bölgeden alınan Işık'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MEMLEKETİNDE TÖREN YAPILDI

Otopsi işlemlerinin ardından emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık'ın cenazesi, memleketi Bursa'ya gönderildi. İki çocuk babası olan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Nilüfer ilçesindeki evine getirildi. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne götürüldü. Eşinin tabutuna sarılan Müzeyyen Işık, "Ben senden razıydım" diyerek gözyaşı döktü.

Emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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