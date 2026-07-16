Hakkari'de haber alınamayan dağcı için arama çalışması başlatıldı

Hakkari'de Cilo Dağlarına tırmanış yaparken haber alınamayan dağcı için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'dan 13 Temmuz'da kente gelen iki dağcı, Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Yaylası'na çıkarak Cilo Dağları zirvesi için tırmanışa geçti.

Sarp kayalık ve zorlu araziye sahip bölgede dağcılardan biri dönmeye karar verirken, diğer dağcı tırmanışa devam etti.

Tırmanışı sürdüren dağcıdan uzun süre haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, uzun süren tırmanışın ardından insansız hava araçlarıyla tarama yaptıkları bölgede dağcıya ulaşamadı.

Havanın kararmasıyla çalışmalarına ara veren ekipler, aramaya sabah devam edecek.