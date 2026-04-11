Hakkari'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Hakkari'de görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde rüşvet, nüfuz ticareti suçu, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan bir organizasyon tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin 4 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu çökertilen organizasyona yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız kalaşnikof, tabanca ile bu silahlara ait fişekler ve sahte pasaport ele geçirildi.