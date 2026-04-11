Haberler

Hakkari'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rüşvet ve kaçakçılık suçlamasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 4 zanlı tutuklandı, ruhsatsız silahlar ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

Hakkari'de görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde rüşvet, nüfuz ticareti suçu, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan bir organizasyon tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin 4 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu çökertilen organizasyona yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız kalaşnikof, tabanca ile bu silahlara ait fişekler ve sahte pasaport ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

