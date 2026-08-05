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Yüksekova'da 13 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İranlı yolcunun valizinde kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İranlı yolcunun valizinde kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsteki İran uyruklu şüphelinin valizinde arama yapan ekipler, kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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