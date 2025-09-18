Hakkari'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Çelik, yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin fedakarlık isteyen bir süreç olduğunu belirten Çelik, Bu yıl da devletimizin tüm imkanlarını, eğitim için seferber etmeye devam edeceğiz. Eğitimin en büyük duygusu sevgidir. Bu süreçte en büyük fedakarlığı gösterecek olanlar, sevgi dolu yürekleriyle eğitimin neferleri öğretmenlerdir. Umarım ve dilerim ki öğretmenlerimiz, küçük kalpler ve pırıl pırıl bakan gözler için unutulmaz bir mucize olurlar." dedi

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise Hakkari'de 437 okulda, 57 bin 207 öğrenci ve 4 bin 571 öğretmenle eğitim-öğretime başladıklarını ifade etti.

Şiirlerin okunduğu, öğrencilerin gösteri yaptığı programa, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve MHP İl Başkanı Fatih Öztepe katıldı.