Hakkari'de yolu kapanan kırsal mahalledeki hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan kırsal bir mahallede rahatsızlanan hamile kadın, belediye ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kırca Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile E.İ. için, yolun kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hamile kadını, Derecik Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel