Haberler

Hakkari'de yolu kapanan kırsal mahalledeki hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'de yolu kapanan kırsal mahalledeki hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan kırsal bir mahallede rahatsızlanan hamile kadın, belediye ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kırca Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile E.İ. için, yolun kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hamile kadını, Derecik Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Yaptığıyla taraftarın sevgilisi oldu
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek