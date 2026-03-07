Haberler

Hakkari'de halk oyunları yarışması yapıldı

Hakkari'de halk oyunları yarışması yapıldı
Güncelleme:
Hakkari'de gerçekleştirilen okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışmasında 25 ekip mücadele etti. Dereceye giren ekipler, bölge ve Türkiye finallerinde Hakkari'yi temsil edecek.

Hakkari'de okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

Spor salonunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

Programda konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu il temsilcisi Sıtkı Zerek, yarışmaya 25 ekibin katıldığını söyledi.

İki kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren ekiplerin bölge ve Türkiye finallerinde Hakkari'yi temsil edeceğini belirten Zerek, şunları kaydetti:

"Hakkari çok zengin bir folklorik yapıya sahip. Kıyafetleri, oyun çeşitliliği, müzik zenginliği ve dengbej kültürü ile oldukça renkli bir kültür. Bu yarışmalar sayesinde bu kültürü yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyorum."

Yarışmayı AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
