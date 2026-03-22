Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alındığını duyurdu.

Hakkari genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle gece saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurun yanı sıra yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Bu kapsamda, olası risklerin önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla 23 Mart 2026 Pazartesi günü için bazı tedbirler alındığı bildirildi. Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda; il merkezi ile Yüksekova ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) de aynı tarihte hizmet vermeyecek. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu görevlilerinden birinin idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık, güvenlik ve acil durum hizmetlerinde görev yapan personelin izin durumlarının ise hizmeti aksatmayacak şekilde ilgili kurumlarca planlanacağı belirtildi.

