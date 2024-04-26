Hakkari'de dereye düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı
Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Keskin, Katramas Deresi'nde suya düşerek kayboldu. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalara devam ediyor.
Hakkari'de dereye düşerek kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Keskin, Katramas Deresi kenarında dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaybolan Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.