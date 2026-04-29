Hakkari'de derede kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yufkalı köyü Korgan mezrasında dengesini kaybederek düştüğü derede kaybolan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına 4. gününde devam edildi.

Çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar da destek verdi.

Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yere yakın bir noktada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!

ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

Bu savaş başka! Musk'tan tarihi davada olay sözler: Hepimizi öldürecek
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Trump, Kral Charles’ın Kongre’de ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım

Kongre'nin halini görünce Kral'ı fena kıskandı: Ben bunu başaramadım