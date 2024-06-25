Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de çobanlar kar örtüsünü aşarak hayvanlarını sağım alanlarına götürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de çobanlar, yaylalarda otlattıkları küçükbaş hayvanlarını kar örtüsünün kalkmadığı arazileri aşarak sağımın yapılacağı alanlara götürüyor. Kış sezonunda daha fazla kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, çobanlar hayvanlarını karla kaplı bölgelerden geçirerek sağım işlemini gerçekleştiriyor.

Hakkari'de çobanlar, yaylalarda otlattıkları küçükbaş hayvanlarını kar örtüsünün kalkmadığı arazileri aşarak sağımın yapılacağı alanlara götürüyor.

Kış sezonununda önceki yıllara oranla daha fazla kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, yüksek kesimlerdeki bazı bölgelerde kar örtüsü duruyor.

Havanın ısınmasıyla hayvanlarını yaylalarda otlatan çobanlar da sağım için indirdikleri küçükbaş hayvanları kar örtüsünün bulunduğu alanlardan geçirmek zorunda kalıyor.

Karla kaplı bölgelerden geçerken zor anlar yaşayan besiciler, belirli noktalarda yapılan sağımın ardından yine bu güzergahı kullanarak hayvanları otlattıkları yaylalara götürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Tarım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title