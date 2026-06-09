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Yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı
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Hakkari'de bir binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin ölümüyle ilgili aranan eşi L.Ç., güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

HAKKARİ'de yaşadığı binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin (43) ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak aranan eşi L.Ç, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dün yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda Hamide Çiftçi, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu, eşi L.Ç. için de arama çalışması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aranan L.Ç., dün akşam kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde L.Ç.'nin ifade ve sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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