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Hakkari'de "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi

Hakkari'de 'açık hava sineması' etkinliği düzenlendi
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Hakkari'de Yeşilay Şubesi ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğinde Vizontele filminin gösterimi yapıldı.

Hakkari'de Yeşilay Şubesi ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğinde Vizontele filminin gösterimi yapıldı.

Belediye Oyun Parkı binası önünde düzenlenen etkinlik, Yılmaz Erdoğan'ın mesajı ve Yeşilay ile ilgili video gösterimiyle başladı.

Yeşilay Şubesi görevlileri de kurulan stantta katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Vizontele filmi perdeye yansıtıldı.

Katılımcılara mısır ikram edilen etkinlikte vatandaşlar, açık havada sinema deneyimi yaşadı.

Kaynak: AA
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