Hakkari-Çukurca Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Hakkari-Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresinde bulunan Şorte mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları ile yol ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldaki kaya ve toprak yığınları kaldırılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel