Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Arızalarla ve Sıcaklarla Mücadele Ediyor

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen arızaları giderirken aynı zamanda sıcaklarla da mücadele ediyor. Toprak kaymaları nedeniyle altyapıya zarar veren ekipler, su ve kanalizasyon arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kent merkezindeki içme suyu şebekesinde meydana gelen bir arıza da onarıldı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte bir taraftan arızalar diğer taraftan ise sıcaklarla mücadele ediyor.

Zemin tabakalarının doğal faktörler nedeniyle her geçen gün meydana gelen toprak kaymaları kent merkezindeki altyapıya büyük ölçüde zarar veriyor. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında günde onlarca su ve kanalizasyon arızası gideriyor. Dağ ve Komando Tugayı yolunda bulunan Göpsi mevkiinde kentin içme suyu şebekesinin yerinde çıkması nedeniyle belediye ekibi harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde başlatılan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda büyük çelik su boruları kaynak yapılarak kent merkezine yeniden su akışı sağlandı. Sıcaklarla da mücadele eden belediye ekipleri yer yer de zor anlar yaşadı. - HAKKARİ