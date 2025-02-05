Hakim ve Savcı adaylarının atamaları resmen yapıldı

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMALAR RESMEN YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 1075 hakim adayı ve savcı adayı ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim ve savcı adaylarının listesi yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.