Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Yangın faciası soruşturması Bolu İl Özel İdaresi'ne uzandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Trump kararnameyi imzaladı, 'İran'a maksimum baskı' politikası yeniden hayata geçti

İlk döneminde de uygulamıştı! Trump'tan kritik İran kararı
İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

Hakim ve Savcı adaylarının atamaları resmen yapıldı

Hakim ve Savcı adaylarının atamaları resmen yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMALAR RESMEN YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 1075 hakim adayı ve savcı adayı ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim ve savcı adaylarının listesi yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.


Kaynak: ANKA / Güncel
img

Kırmızı ette vatandaşın yüzünü güldürecek uygulama başlıyor
img

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Akp nin memurlarının atamaları yapılmış adalet teyze yi nereye atadiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.