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Bölge İdare Mahkemesi otoparkında hakimin kullandığı otomobil 2 metreden düştü; 1 yaralı

Bölge İdare Mahkemesi otoparkında hakimin kullandığı otomobil 2 metreden düştü; 1 yaralı
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Bağcılar Bölge İdare Mahkemesi otoparkında manevra yapan bir kadın hakim, direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı.

BAĞCILAR Bölge İdare Mahkemesi otoparkında hakim, otomobiliyle manevra yaptığı sırada 2 metre yükseklikten düştü. Yaralanan hakim ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde Bölge İdare Mahkemesi otoparkında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir hakim, otoparkta aracıyla manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç geri giderek önce otoparkın demirlerini kırdı; ardından da yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek ters döndü. Yaralanan kadın hakim çevredekilerin yardımıyla aracın içinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı hakime ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken sürücü, ambulansla kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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