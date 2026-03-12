Hakim İBB davasında duruşmayı sonlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanıklı yolsuz davası dördüncü gününde devam ediyor. Güvenlik önemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın dördüncü duruşması, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 No'lu duruşma salonunda gerçekleştiriliyor.

Duruşma itirafçı Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasıyla başladı ancak yaşanan gerginlikler bugün kısa sürdü.

SAVCI İMAMOĞLU'NUN SALONDAN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

Savcının Ümit Polat'a iddianamedeki Ağaç A.Ş’nin bütçe hareketlerini gösteren tabloyu sorduğu sırada Ekrem İmamoğlu itiraz ederek, "İddia makamının yalan bir tabloyu yansıtmasına karşıyım. İddia makamı, iftira makamı yalan konuşuyor, yalan. Sayın hakim, lütfen yalana müsaade etmeyin" dedi.

Duruşma Savcısı ise CMK 204 gereği İmamoğlu’nun kendine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılarak salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme Başkanı, talebi değerlendirmedi. İmamoğlu, Ağaç AŞ. konusunda söz almak istedi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'na iddialara karşı tek tek yanıt hakkı veremeyeceğini, en sonda topluca söz hakkı vereceğini belirtti.

GAZETECİLERİN KONUMU ÜZERİNE GERGİNLİK ÇIKTI

Duruşmaya ara verilmesiyle basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, salondan ayrılırken "Bunlar sadece bir kişiye ve bir aileye hizmet eder. Ben 86 milyona hizmet edeceğim. Onlar hizmet ettiklerine de zarar veriyor" dedi. İmamoğlu Ümit Polat'ın savunması ile ilgili ise, "Ayda 20 milyara ödemeye çıktı diye tablo yapmışlar. Bu kurumun yıllık bütçesi 5 milyar. Bu tabloyu yapan savcılık" diye konuştu.

Bu sürede Mahkeme Başkanı mübaşir ile basın mensuplarına haber gönderip, salonda avukatların yanındaki yerlerinin yeniden eski yerine alınmasına karar verildiğini bildirdi. Basın mensupları ise duruşmayı daha sağlıklı takip edebilmek adına salonun uzak yerinde bulunan konuma gitmemekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "İyi niyetli davrandık ama suiistimal edildiğini gördük" dedi. Gazetecilerin "Suistimal edecek ne yaptık?" sorusu yanıtsız bırakılırken İmamoğlu da basın mensuplarına destek verdi.

MAHKEME BAŞKANI DURUŞMAYI SONLANDIRDI

Mahkeme Başkanı "Sürekli bir pazarlık halindeyiz, 10 dakika ara verelim" deyip tutuklu sanıkların da salondan çıkarılması talimatı verdi. Mahkeme Başkanı "düzenin sağlanamadığı" gerekçesiyle bugünkü duruşmayı sonlandırma kararı verdi. Davanın beşinci celsesi 16 Mart Pazartesi günü devam edecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler', 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı.

