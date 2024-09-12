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Hakim Erdoğan Ayata Kalp Krizi Geçirdi

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Kalp krizi geçiren Hakim Erdoğan Ayata tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayata için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Kalp krizi geçiren Hakim Erdoğan Ayata tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayata için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılan Hakim Erdoğan Ayata, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde Ayata için tören düzenlendi. Törene hakim Ayata'nın eşi ve çocukları ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, "Bakırköy Adliyesi ve meslektaşları olarak hakim Erdoğan Ayata'yı ebedi aleme uğurlamak için bir araya geldik. Zor bir veda töreni gerçekleştirdik. Erdoğan Ayata, 1989 yılından itibaren yurdun birçok yerinde hakim olarak hizmet ettikten sonra 2014'te son görev yeri olan Bakırköy Hakimliğine atandı" dedi.

'BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU'

Alim, "Ayata, görevi başında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süre hastanede ve evde tedavi görüyordu. Hakim Ayata tekrar rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kendisine Bakırköy Adliyesi ve yargı camiası olarak manevi huzurlarında, gerçekleştirdiği tüm adalet hizmetlerinden dolayı minnet ve şükran duygularımızı ifade ederek Allah'tan rahmet diliyoruz. Eşi Sevim, kızları Ezgi ile Gizem hanıma en içten duygularımızla başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kıymetli hakimimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİ KAYSERİYE GÖTÜRÜLDÜ

Hakim Erdoğan Ayata'nın cenazesi, Bakırköy Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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